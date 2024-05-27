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النائب أيمن محسب: موازنة العام المالي 2024 - 2025 الأكبر في تاريخ مصر

كتب:

منة شبانة
10:45 ص | الإثنين 27 مايو 2024
النائب أيمن محسب

النائب أيمن محسب

قال النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إنّ الموازنة العامة للعام المالي الجديد هي الأكبر في مصر على الإطلاق، مشيرا إلى أنّ كل بنود الحماية الاجتماعية ودعم الأسرة وصلت تكلفتها إلى 636 مليار جنيه. 

بنود الحماية الاجتماعية ودعم الأسرة

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح» المُذاع على فضائية «دي إم سي»، أنّ كل هذه المعطيات أدت إلى أن تكون الدولة حريصة بشكل أكبر على المواطن المصري البسيط، لمواجة أزمات الحياة، لافتا إلى رفع المخصصات بشكل غير مسبوق هذا العام لتصل إلى 144 مليار جنيه. 

رفع الحد الأدنى للأجور 50%

وتابع: «الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور 50% للوصول إلى 6000 جنيه كحد أدنى لموظفي الحكومة وتم توجيه القطاع الخاص للالتزام بذلك، وهذه الزيادة بلغت 885 مليار جنيه زيادة عن الموازنة العامة الماضية». 

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بقلم منة شبانة