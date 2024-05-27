الاتحاد الأوروبي: تحركات دبلوماسية كبيرة في بروكسل لدعم القضية الفلسطينية

قال لويس ميجيل، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إن هناك تحركات دبلوماسية كبيرة في بروكسل لدعم القضية الفلسطينية، مضيفا «ندعم السلطة الفلسطينية للمضي قدما نحو حل الدولتين، ونطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء معاناة الفلسطينيين الأبرياء».

تعزيز حل الدولتين

وأشار في تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى عقد اجتماع أوروبي عربي اليوم، لإحياء عملية السلام، ودعم السلطة الفلسطينية، متابعا «هناك إجماع دولي على ضرورة تعزيز حل الدولتين من أجل حل القضية الفلسطينية، ونبذل جهودا مشتركة مع مصر ودول أخرى في المنطقة لدعم السلطة الفلسطينية».

مواصلة الضغوط على إسرائيل

وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أن هناك خطة عربية أوروبية لدعم عملية السلام، ومواصلة الضغوط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة، مشيرا إلى أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف خيام نازحين في رفح الفلسطينية يمثل انتهاكا لقرارات العدل الدولية، والسكان في قطاع غزة يعانون انعداما بالأمن الغذائي، ونطالب بإدخال مزيد من المساعدات، مضيفا «قدمنا 2000 طن مساعدات إلى الفلسطينيين في غزة، من خلال 51 رحلة جوية».