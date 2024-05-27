رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مدبولي: نتواصل مع القطاع الخاص لإنشاء مصنع لإنتاج اللبن البودرة

كتب:

محمد عزالدين
04:26 م | الإثنين 27 مايو 2024
رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه خلال حديثنا مع ملاك المزرعة النموذجية في الإسكندرية، التي تعد من أكبر المشروعات لإنتاج الحليب، تحدثنا معهم حول مشروع إنشاء مصنع لإنتاج اللبن البودرة، إذ تستورد مصر أكثر من  100 ألف طن في السنة لبن بودرة، وبالتالي التكلفة الاستيرادية مرتفعة للغاية.  

أضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي بعد جولته في الإسكندرية، عرضته قناة «إكسترا نيوز»: «اليوم كنا نتحدث مع القطاع الخاص على إنشاء مصنع بأسرع وقت لكي يغطي من احتياجاتنا في هذا الموضوع».

وتابع: «هذا شغلنا الشاغل في كل زيارتنا وكل لقاءتنا، وعلى مدار الأسبوع أعقد اجتماعا ثابتا مع المجالس التصديرية وغرف الصناعات المختلفة حول كيفية زيادة إنتاجتنا وصادرتنا لتقليل الفاتورة الاستيرادية».

اقرأ المزيد:

مدبولي يلتقي بمجموعة من الشباب المبدعين ورواد الأعمال والمهنيين المستقلين

مدبولي يتفقد المنطقة التكنولوجية في برج العرب الجديدة.. وفرت 2000 فرصة عمل

مدبولي يؤكد أهمية جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لصناعة الزيوت في مصر

مدبولي يتفقد مصانع شركة «روبكس العالمية» لتصنيع البلاستيك والأكريليك

مدبولي: نحرص على زيارة المشروعات الصناعية الرائدة لزيادة الصادرات وخلق وظائف
بقلم محمد عزالدين