مدبولي: نتواصل مع القطاع الخاص لإنشاء مصنع لإنتاج اللبن البودرة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه خلال حديثنا مع ملاك المزرعة النموذجية في الإسكندرية، التي تعد من أكبر المشروعات لإنتاج الحليب، تحدثنا معهم حول مشروع إنشاء مصنع لإنتاج اللبن البودرة، إذ تستورد مصر أكثر من 100 ألف طن في السنة لبن بودرة، وبالتالي التكلفة الاستيرادية مرتفعة للغاية.

أضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي بعد جولته في الإسكندرية، عرضته قناة «إكسترا نيوز»: «اليوم كنا نتحدث مع القطاع الخاص على إنشاء مصنع بأسرع وقت لكي يغطي من احتياجاتنا في هذا الموضوع».

وتابع: «هذا شغلنا الشاغل في كل زيارتنا وكل لقاءتنا، وعلى مدار الأسبوع أعقد اجتماعا ثابتا مع المجالس التصديرية وغرف الصناعات المختلفة حول كيفية زيادة إنتاجتنا وصادرتنا لتقليل الفاتورة الاستيرادية».