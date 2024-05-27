مدبولي يتفقد المنطقة التكنولوجية في برج العرب الجديدة.. وفرت 2000 فرصة عمل

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، زيارة إلى المنطقة التكنولوجية بمدينة برج العرب الجديدة، حيث تفقد مقرات شركتين عالميتين في مجال تصدير خدمات التعهيد، خلال زيارته إلى محافظة الإسكندرية اليوم.

وشارك في الجولة التفقدية المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، والدكتور حسام عثمان، مستشار الوزير للإبداع التكنولوجي وصناعة الإلكترونيات والتدريب، والدكتورة هدى بركة، مستشار الوزير لتنمية المهارات التكنولوجية، والدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات.

وفي مستهل الجولة، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من الدكتور عمرو طلعت حول مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية، والمناطق التكنولوجية، وأبرز المشروعات والأنشطة التي تستضيفها المنطقة التكنولوجية بمدينة برج العرب الجديدة.

وفي هذا الإطار، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنّ استراتيجية مصر الرقمية تستهدف تأهيل الشباب للالتحاق بوظائف معرفية، وتحقيق الشمول الرقمي، ورعاية الإبداع والابتكار التكنولوجي؛ مشيرا إلى إنشاء المناطق التكنولوجية في المعادي، ومدن «برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، وأسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، وبني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف، والسادات بمحافظة المنوفية».

وأكدا أنّ المنطقة التكنولوجية بمدينة برج العرب الجديدة تقع على مساحة 30 فدانا، حيث تبلغ مساحة المرحلة الأولى نحو 14.3 فدان، وبلغت نسب الإشغال بها حتى الآن 89% ارتفاعا من 49% في 2019، كما ساهمت في توفير نحو 2000 فرصة عمل.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنّ المنطقة يتم من خلالها تحقيق تكامل ثلاثي بين القطاع الحكومي والجامعات وشركات القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق الابتكار والنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنّ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقدم من خلال المنطقة التكنولوجية بمدينة برج العرب الجديدة برامج لدعم للشركات الناشئة، إضافة إلى تدريب تقني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى توفير معامل تكنولوجية في مجالات إنترنت الأشياء والنظم المدمجة وتصنيع الدوائر الإلكترونية المطبوعة وتصنيع النماذج الأولية، بينما توفر شركات القطاع الخاص برامج للتدريب التقني، إضافة إلى توفير فرص عمل، والتعاون مع الجامعات في بناء النماذج الأولية لمشروعات التخرج.

وأشار الوزير إلى تنوع المهارات التكنولوجية بالمنطقة التكنولوجية بمدينة برج العرب الجديدة على مستوى القيمة والعمق التكنولوجي؛ حيث تشمل تخصصات مختلفة مثل «الفنون الرقمية، وإنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والنظم المدمجة، وتصميم وتصنيع الدوائر الإلكترونية»، موضحا أنّ مبادرات التدريب تتضمن برامج للتدريب التقني والتدريب على العمل الحر، بجانب التدريب في مجالات المهارات الشخصية واللغات، وكذلك التدريب على ريادة الأعمال.

وخلال شرحه، لفت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى مبادرات الوزارة التي تستهدف صقل مهارات مختلف فئات المجتمع والمراحل العمرية المختلفة، لإعداد أجيال مصر الرقمية وتأهيل الشباب للعمل في سوق العمل الحر والتدريب من أجل التأهيل للحصول على فرص عمل متميزة.

وخلال تفقده مبنى التعهيد، أجرى الدكتور مصطفى مدبولي زيارة إلى مقرات شركتي إنتلسيا Intelcia وساذرلاند Sutherland العالميتين والمتخصصتين في تصدير خدمات التعهيد؛ حيث توفر الشركتان بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، برامج تدريب داخل المنطقة التكنولوجية بمدينة برج العرب الجديدة؛ من أجل تأهيل الشباب للعمل بهما فور اجتياز التدريب.

وتجول رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه في مقر شركة إنتلسيا Intelcia العالمية الرائدة في مجال التعهيد، التي أطلقت عملياتها في مصر بعلامتها التجارية عام 2023، من خلال مركزين في القاهرة والإسكندرية، ويعمل بالشركة 1770 موظفا في مصر منهم أكثر من 900 موظف بمقر الشركة بالمنطقة التكنولوجية بمدينة برج العرب الجديدة.

وخلال جولته بأرجاء الشركة، استمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرحٍ من أحمد عبد المنعم، رئيس إدارة العمليات بالشركة، الذي نوه بأنّ الشركة حققت نجاحا ملموسا في مصر، من خلال نمو عمليات تصدير خدمات التعهيد وخدمات العملاء وحلول العمليات التجارية لعملائها بمختلف الأسواق بأمريكا وأوروبا، بفضل وفرة الكوادر البشرية والمهارات المتخصصة، مشيرا إلى أنّ الشركة تستثمر في العنصر البشري لزيادة احترافية الشباب المصري بمحافظتي القاهرة والإسكندرية للغات الأوروبية، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»؛ حيث تستهدف الشركة نمو عدد العاملين ليصل إلى 4000 متخصص بمراكزها في مصر خلال عام 2025.

وأضاف أنّ استثمار الشركة في مصر يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات الشركة على تقديم حلول مصممة خصيصا لعملائها بالخارج مع توسيع خدماتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط ودول الخليج.

تجدر الإشارة إلى أنّ شركة إنتلسيا أُنشئت في عام 2000 بالمغرب، ونمت من شركة محلية تضم 200 موظف إلى شركة متعددة الجنسيات تعمل حالياً في 17 دولة حول العالم وتضم 40 ألف موظف موزعين على 85 مركزًا تشغيليًا.

كما أجرى رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه زيارة إلى شركة «ساذرلاند» العالمية المتخصصة في مجال التعهيد وخدمات مراكز الاتصال، حيث كان في استقباله الدكتور أحمد ناجي، المدير التنفيذي لشركة ساذرلاند مصر، الذي استعرض نشاط الشركة في مصر والممتد على مدار 14 عاما، مشيرا إلى أنّ الشركة بدأت استثمارها في مصر بتدشين أول مركز عالميّ للشركة في مدينة الإسكندرية عام 2010، ونمت عملياتها ليصبح للشركة 4 مراكز في مصر، منها 3 مراكز بمحافظة الإسكندرية يعمل بها 4000 موظف، إضافة إلى 1200 موظف بمركز الشركة بالقاهرة، وتستهدف الشركة نمو عدد العاملين ليصل إلى عدد يتراوح بين 9 آلاف حتى 10 آلاف متخصص بمراكزها في مصر خلال عام 2027.

وأضاف المدير التنفيذى لشركة ساذرلاند مصر أنّ مراكز الشركة في مصر تقدّم 7 خدمات رئيسية لعملائها على مستوى العالم، بينها خدمة العملاء والمبيعات والخدمات الفنية والمؤسسات والدردشة والبريد الإلكتروني والمكتب الخلفي، حيث تدعم تلك المراكز 14 لغة وهي: الإنجليزية، والعربية، والفرنسية، والهولندية، والألمانية، والإيطالية، والإسبانية، واليابانية، والتركية، والروسية، والماندرين، والماليزية، والبولندية، واليونانية.

وفي الوقت نفسه، أوضح مسئول الشركة أنّ توسع أعمال الشركة في مصر خلق العديد من فرص العمل المتميزة للشباب المصري، خاصة الشباب المتطلع إلى تنمية وتطوير مهاراته من خلال برامج الشركة المعنية ببناء القدرات والتدريب، مشيرا إلى الميزات التنافسية لمصر والتي تتمثل في تعدد اللغات والقاعدة العريضة من الشباب ووفرة المحترفين وخريجي الجامعات.

وتعد شركة سذرلاند من الشركات الرائدة عالميا في مجال التعهيد؛ حيث بدأت عملياتها في مدينة روتشستر بولاية نيويورك منذ أكثر من 35 عاما، وشهدت نمواً استثنائياً في مختلف أنحاء أوروبا، وأفريقيا والشرق الأوسط، وآسيا، وأمريكا الشمالية، ليصل عدد موظفيها إلى 38 ألف موظف.