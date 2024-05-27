مدبولي: نحقق التوازن بين المصروفات والإيرادات إذا نحينا فاتورة المواد البترولية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه مع الإصلاحات الاقتصادية التي جرى اتخاذها مؤخرا، ومع الخطوات التي نقوم بها وعودة الإنتاج والتصدير مرة أخرى، بدأت تقل آثار الأزمة الاقتصادية الخانقة التي مرت بها مصر على مدار 18 شهراء، واليوم إذا نحينا فاتورة المواد البترولية التي يجري استيرادها بسبب احتياج الدولة سنكتشف أننا حققنا التوازن بين المصروفات والإيرادات.

أضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي بعد جولته في الإسكندرية وتعرضه قناة «إكسترا نيوز»: «عندنا خطة على مدار الفترة المقبلة عشان نزود صادراتنا ونقلل فاتورة الاستيراد، وفي المقابل بنعمل حوكمة في فاتورة الاستيراد وبالتالي نحقق هذا الهدف ونجنب مصر التعرض مرة أخرى لهذه النوعية من الهزات الاقتصادية».