رئيس الوزراء الفلسطيني: اعتراف إسبانيا بدولتنا يتسق مع القانون الدولي

أكد محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، ترحيبه بخطوات إسبانيا للاعتراف بالدولة الفلسطينية والتزامها بتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

وقال محمد مصطفى، خلال كلمته التي ألقاها، بمؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الإسباني، ونقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية يتسق مع القانون الدولي والقرارات الأممية، ونثق بأن عدد الدول الأوروبية سيتضاعف من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية في المستقبل القريب.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الحكومة الفلسطينية تدعو الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية لاتخاذ قرار الاعتراف في أقرب وقت.