رئيس الوزراء: الدولة تتحمل ضغطا لتلبية احتياجات الزيادة السكانية المتصاعدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن إنتاج الكهرباء يعتمد بصورة كبيرة على الوقود التقليدي، ومصر ربنا حاباها بحجم محدد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي و60% من إنتاج الغاز الطبيعي الذي تنتجه مصر يذهب للكهرباء.

ولفت في مؤتمر صحفي عرضته قناة إكسترا نيوز، أن مصر يزداد عدد سكانها سنويا، وهذه الزيادة لا بد وأن تترجم لوحدات سكنية واستهلاك للكهرباء، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل ضغطا لتلبية احتياجات الزيادة السكانية المتزايدة.

وقال إنه قبل جائحة كورونا كان الحديث على ضرورة تحريك سعر الخبز ليتناسب مع الزيادات في سعر الرغيف، مع استمرار دعمه أيضا بصورة كبيرة، موضحا أن مصر تنتج 100 مليار رغيف مدعم سنويا وتبيعه بـ 5 قروش، مشيرا إلى أن شغل الحكومة الشاغل أن تكون مواردنا على قدر مصروفاتنا خلال الـ 3 سنوات المقبلة.