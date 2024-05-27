رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس الوزراء: الدولة تتحمل ضغطا لتلبية احتياجات الزيادة السكانية المتصاعدة

كتب:

محمد عزالدين
04:52 م | الإثنين 27 مايو 2024
رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن إنتاج الكهرباء يعتمد بصورة كبيرة على الوقود التقليدي، ومصر ربنا حاباها بحجم محدد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي و60% من إنتاج الغاز الطبيعي الذي تنتجه مصر يذهب للكهرباء.

ولفت في مؤتمر صحفي عرضته قناة إكسترا نيوز، أن مصر يزداد عدد سكانها سنويا، وهذه الزيادة لا بد وأن تترجم لوحدات سكنية واستهلاك للكهرباء، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل ضغطا لتلبية احتياجات الزيادة السكانية المتزايدة. 

وقال إنه قبل جائحة كورونا كان الحديث على ضرورة تحريك سعر الخبز ليتناسب مع الزيادات في سعر الرغيف، مع استمرار دعمه أيضا بصورة كبيرة، موضحا أن مصر تنتج 100 مليار رغيف مدعم سنويا وتبيعه بـ 5 قروش، مشيرا إلى أن شغل الحكومة الشاغل أن تكون مواردنا على قدر مصروفاتنا خلال الـ 3 سنوات المقبلة.

 

اقرأ المزيد:

رئيس الوزراء: لدينا 4 قطاعات رئيسية تقود قاطرة التنمية

رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بتوفير حزمة دعم مالي طارئة

رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات في الإسكندرية

رئيس الوزراء الصيني يدعو إلى ضبط النفس في شبه الجزيرة الكورية

رئيس الوزراء: نتطلع لاستمرار التعاون مع كوريا الجنوبية في جميع المجالات

رئيس الوزراء: حريصون على إشراك القطاع الخاص في ترتيبات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
بقلم محمد عزالدين