رئيس الوزراء: لدينا 4 قطاعات رئيسية تقود قاطرة التنمية

عبر مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن سعاته بالجولة التفقدية في مدينة برج العرب التابعة لمحافظة الإسكندرية، وانتهت على مدخل الإسكندرية بأحد مشروعات التنمية والتطوير العقاري التي تقوم بها الدولة.

وقال «مدبولي»، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب جولته التفقدية بالإسكندرية، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «كل الجولات التي نقوم بها تركز على القطاعات التي حددتها الدولة بأنها قطاعات مهمة تقود الاقتصاد المصري وتكون قاطرة التنمية وتحقق المرجو من معدلات النمو العالية وفرص التشغيل الكبيرة»، موضحا أن الأربع قطاعات الرئيسية تتمثل في الزراعة، الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ثم السياحة.

وتابع: «بدأنا خلال هذه الجولة بزيارة واحدة من المزارع النموذجية والتي يرتبط بها التصنيع الزراعي وتصنيع منتجات الألبان والغذاء لتحقيق تقليص الفجوة الاسترادية التي تمثل المشكلة التي تواجه الدولة المصرية».