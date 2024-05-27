مدبولي: خطة لإحداث توازن في أسعار المنتجات البترولية بنهاية 2025

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه خلال الأزمات التي شهدها العام، مصر عملت على تثبيت أسعار الكهرباء لمدة عام ونصف، وتحملت تكلفة التثبيت، رغم القفزات في أسعار برميل البرنت، موضحا أنه تم وضع خطة واضحة لإحداث توازن في أسعار المنتجات البترولية بنهاية عام 2025.

وأضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي خلال جولة له في محافظة الإسكندرية، إن تكلفة إنتاج الكيلو وات في الساعة يكلف الدولة 223 قرشا، موضحا أن فاتورة وزارة الكهرباء لدى وزارة البترول تُقدر بـ15 مليار جنيه شهريا، و«الكهرباء» تدفع منها 4 مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه كلف وزيري الكهرباء والبترول بوضع خطة للعمل على وقف تخفيف الأحمال مع انتهاء التوقيت الصيفي.