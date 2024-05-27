زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو غير مؤهل ليبقى رئيسا للحكومة.. فشل في أداء مهمته

وجه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام الكنيست، قائلًا: «لا تستحق رئاسة الحكومة بعدما فقدنا عشرات الجنود.. لماذا ما زلت رئيسا للحكومة وأنت مسؤول عن أكبر إخفاق في تاريخنا؟»، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، لنتنياهو: «وزراء حكومتك يسرقون المال العام ويسببون المشاكل.. أنت غير قادر على أن تتحكم في الوزراء المتطرفين الذين يقودونك ويتحكمون بك».

وتابع: «رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو غير مؤهل ليبقى رئيسا للحكومة.. فشل في أداء مهمته وحكومته غير شرعية».