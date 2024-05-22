«القاهرة الإخبارية»: زعيم المعارضة الإسرائيلية يتهم نتنياهو بالفشل السياسي

قالت دانا أبوشمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، يستغل كل الظروف المواتية لمهاجمة الحكومة الإسرائيلية ككل والمنظومة السياسية متمثلة في رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشكل خاص، خاصة أنه يقول إن نتاج اعتراف 3 دول بفلسطين هو اعتراف أحادي الجانب، والكل في إسرائيل يستخدمون هذا الوصف، لكنه يقول إنه نتيجة فشل سياسي.

لابيد يلوم نتنياهو

أضافت خلال رسالة على الهواء، أنه بهذا يلقي اللوم على المستوى السياسي المتمثل في «نتنياهو» ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، اللذين لم يعرفا كيفية إدارة الأزمات السياسية في هذا الوقت الراهن، والذي دفع لربما حسب اعتقاده إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ولفتت إلى أنه منذ ساعات الصباح والجميع يغرد على هذا الاعتراف، إذ أجمعوا أن هذا الاعتراف أحادي الجانب، وطالبوا بمزيد من العقوبات التي تفرض على السلطة الوطنية الفلسطينية، كونها الدافع والمسبب للاعتراف بالدولة الفلسطينية، خاصة في أعمالها الدبلوماسية الأخيرة في المحافل الدولية.