«مسلم»: مصر عبرت عن دورها ومكانتها في دعم القضية الفلسطينية

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، أن مصر لو لم تدخل الجمهورية الجديدة وتشتري الأسلحة التي دعمت بها جيشها خلال السنوات الماضية لكان الموقف مختلفا في ظل الوضع الحالي بغزة وحفاظها على أمنها القومي.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لجلسة ملامح الجمهورية الجديدة التي أدارها ضمن افتتاح مؤتمر «بناء الجمهورية الجديدة: رؤية ثقافية» وبحضور الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والقس راضي عطا الله رئيس سنودس النيل الإنجيلي السابق وراعي الكنيسة الإنجيلية بالعطارين، وذلك ضمن منتدى حوار الثقافات الذي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في أحد فنادق الإسكندرية مساء اليوم ويستمر لمدة 3 أيام.

مصر عبرت عن دورها ومكانتها في القضية الفلسطينية

وأضاف «مسلم»، في كلمته، أن مصر عبرت عن دورها ومكانتها فيما يخص القضية الفلسطينية التي تمر بأصعب مراحلها خلال الفترة الحالية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إنه في ظل ما يحدث في القضية الفلسطينية فإننا نعلن التضامن خلف القيادة السياسية وما تتخذه من إجراءات مناسبة للحفاظ على حقوق مصر.