لقاء تثقيفي بالقليوبية حول دور العمال في الجمهورية الجديدة

نظمت وحدة حقوق الإنسان والمبادرات الشبابية بمحافظة القليوبية، بمشاركة مجمع إعلام بنها احتفاليه تثقيفية حول دور العمال في الجمهورية الجديدة بمناسبة عيد العمال، وكذلك ترشيد المياه، وذلك بمكتبة مصر العامة.

وشارك في الاحتفالية إيمان السيد، وكيل وزارة العمل بالقليوبية، وإيمان قابيل مدير إدارة الإعلام والتوعية بوزارة الري، والدكتورة نجلاء الفرماوي مدير وحدة حقوق الإنسان والمبادرات بالمحافظة، وإيهاب نور الدين مدير وحدة السكان بالمحافظة، وأحمد السيسي بالإدارة العامة للإعلام والتوعية بوزارة الري وبدر عادل مدير العلاقات العامة بمديرية ري القليوبية، وأميرة محروس اخصائي إعلام مجمع إعلام بنها.

دور العمال في ظل الجمهورية الجديدة

وتناولت إيمان السيد وكيل وزارة العمل بالقليوبية دور العمال في ظل الجمهورية الجديدة، وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم في ظل ماتشهدة مصر من مشروعات تنموية عملاقة في كافة المجالات، والتي قامت بسواعد العمال في جميع ربوع محافظات الجمهورية.

وأكدت الدكتورة نجلاء الفرماوي مدير المبادرات الشبابية بالمحافظة اهتمام الدولة بالحفاظ على كافة الحرف، وتقديم الدولة الدعم الكامل لعمال مصر الأوفياء في مختلف المواقع، وكذلك أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهيه الصغر وان عمال مصر هم اساس التنمية داخل الدولة والعامل الأساسي للوصول لتطبيق رؤية لمصر 2030.

فيما تناولت إيمان قابيل مدير إدارة الإعلام والتوعية بوزارة الري التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية، وحتمية التحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الترشيد في ظل التحديات التي تواجه قطاع المياه بالدولة، وفي مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية وثبات حصة مصر من المياه.