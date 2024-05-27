قيادي بحماس: ادعاء إسرائيل بوجود مسلحين في موقع جريمة رفح الفلسطينية «كاذب»

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل لليوم 234 عدوانه على الشعب الفلسطيني في غزة، موضحًا أن الاحتلال يصعد من مجازره ضد المدنيين وأحدثها مجزرة رفح الفلسطينية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».

81 ألف مصاب حتى الآن

وقال «حمدان»: «الاحتلال قتل وأعدم أكثر من 36 ألفا من أبنائنا إضافة إلى أكثر من 81 ألف مصاب»، موضحًا أن أطفال فلسطين يقتلون بنيران الاحتلال وأسلحة أمريكية دقيقة، مشددًا على أن إسرائيل تتحرك كدولة فوق القانون بدعم أمريكي.

تدمير المستشفيات والمساجد في غزة

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي دمر المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس وجميع المرافق المدنية ولاحق النازحين إلى أماكن نزوحهم، مؤكدًا أن ادعاء الاحتلال بوجود مسلحين في موقع مجزرة رفح الفلسطينية كاذب.