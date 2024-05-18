أستاذ قانون دولي: «حماس» حركة تحرر وطني وليست إرهابية

قال الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي، وسفير مصر السابق باليونسكو، إن ما قامت به دولة الاحتلال الإسرائيلي من جرائم ضد قطاع غزة مُثبت قانونا، مشيرًا إلى أن حماس ليست إرهابية وهي حركة تحرر وطني انطلقت من قطاع غزة إلى الأراضي المحتلة في دولة الاحتلال، ووفقًا للقانون من حق حركة المقاومة استخدام كافة الأساليب لتحرير الأرض.

إرسال قوات طوارئ دولية لفلسطين

وتابع «رفعت»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن هناك آلية في الأمم المتحدة لم تستخدم للدفاع عن فلسطين، وهذه الآلية تسمى بـ«الاتحاد من أجل السلم»، ويتم اللجوء إلى هذه الآلية عندما يفشل مجلس الأمن عن اتخاذ قرار يمس الأمن الدولي، ووفقًا لهذه الآلية تحل الجمعية العامة للأمم المتحدة محل مجلس الأمن الدولي، ومن صلاحيتها إرسال قوات طوارئ دولية، وهذا الأمر حدث عندما تعرضت مصر للعدوان الثلاثي، وحدث في الكونغو سابقًا.

عضوية الأمم المتحدة

وأشار إلى أن دولة الاحتلال انضمت لعضوية الأمم المتحدة عام 1948 دون أي مفاوضات مثلما تطالب الولايات المتحدة الآن من فلسطين، مشيرًا إلى أن انضمام الدول إلى الأمم المتحدة لا يرتبط بموافقة عدد كبير من دول العالم مثلما يعتقد البعض.