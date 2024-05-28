خبير سياسي: لقاء السيسي بوفد الكونجرس ثمّن دور مصر تجاه القضية الفلسطينية

قال أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية في قطاع أخبار المتحدة، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل وفدًا من أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري أمس، برئاسة جيري موران عضو لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ، وذلك في إطار الشراكة بين البلدين وبحث سبل السلام في المنطقة.

وأضاف سنجر، خلال مداخلة عبر zoom لبرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي، أنّ حضور وفود من الكونجرس الأمريكي بشكل متكرر إلى الرئيس السيسي، يؤكد اتجاه السياسة الخارجية الأمريكية نحو بلورة رؤية «السيسي» خلال الأزمة الطاحنة التي تشهدها المنطقة، والتي غيّرت جدول حياة الولايات المتحدة وحياة كثير من الدول.

دور مصر تجاه القضية الفلسطينية

وتابع أنّ اللقاء ثمّن دور مصر تجاه القضية الفلسطينية وناقش «ماذا تطمح مصر في أن تقدم من سلام واستقرار للمنطقة وإعطاء الفلسطينيين حقهم؟».