اقرأ في عدد «الوطن» غدا..  السيسي لوفد الكونجرس الأمريكي: يجب تكثيف الجهود لاحتواء الموقف ووقف الحرب في غزة

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الثلاثاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسى» لـ«وفد الكونجرس الأمريكى»: يجب تكثيف الجهود لاحتواء الموقف ووقف الحرب فى «غزة»

- الرئيس: تطبيق حل الدولتين هو مسار تحقيق العدل والسلام والأمن لجميع شعوب المنطقة

- الاحتلال يستهدف مخيمات النازحين

- بحثاً عن السلام.. العالم يعترف بـ«فلسطين»

- «مدبولى»: دعم الخبز يتخطى 100 مليار جنيه سنوياً

- رئيس الوزراء: نركز على قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات لقيادة التنمية

- المتحدث العسكرى: نحقق فى حادث إطلاق نيران بالشريط الحدودى برفح

- «التعليم» تبدأ تسليم أرقام الجلوس لطلاب «الثانوية»

- «الحوار الوطنى» يناقش الأوضاع الإقليمية السبت المقبل

الصفحة الثانية

- «مدبولى» من «الإسكندرية والبحيرة»: ندعم المشروعات الصناعية الرائدة لزيادة الصادرات وخلق فرص العمل

- رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى استثمارات الدولة بنسبة 65% من الناتج المحلى.. و«القصير»: نعمل على التوسع الأفقى والخروج من الوادى والدلتا باستصلاح الأراضى وإقامة مجتمعات زراعية لتوفير الاحتياجات والتصدير

- «الملا»: إنتاجنا من المواد البترولية يلبى ثلثى احتياجاتنا المحلية

- وزير البترول: القطاع يتحمل نحو 240 مليار جنيه سنوياً فارق تكلفة توفير الوقود اللازم لتوليد الكهرباء.. ونتوسع فى مشروعات الطاقة الشمسية لتقليل استهلاك «الأحفورى».. والأحداث العالمية المتتالية نتج عنها زيادة فى الأسعار وتأثر سلسلة الإمدادات

- «التضامن» تؤكد أهمية الكشف المميكن لاستبيان نوع الإعاقة واختلاف شدتها

- «القباج»: يجب التسجيل على موقع «الصحة» للحصول على البطاقة

- «العربية للتصنيع»: «اسكوتر كهربائى» بمواصفات أوروبية فى الأسواق خلال شهرين

- «الإسكان»: تجديد المنشآت الإسلامية ووضعها على خريطة المزارات السياحية

- رئيس «المركزى للتعمير»: الالتزام بمواعيد الانتهاء من تنفيذ المشروعات بأعلى جودة بما يتناسب مع قيمتها التاريخية

الصفحة الثالثة

- الاحتلال يستهدف مخيمات «رفح الفلسطينية» و«الخارجية»: انتهاك لأحكام القانون الدولى

- صلاح البلك: المارقة وأمها

- مصر تطالب إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال وتنفيذ التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية.. وجيش الاحتلال يقصف أكثر من 10 مراكز نزوح تابعة لـ«أونروا» خلال الساعات الماضية

- الأمم المتحدة: الإبادة الجماعية بغزة لن تنتهى دون قرارات بفرض عقوبات على «تل أبيب»

- «توفيق» لنظيره الفلسطينى: جاهزون لتدريب الأشقاء فى العمل الشرطى

- «القاهرة» تدعو إلى تضافر التحركات العربية والأوروبية لوقف الحرب

- وزير الخارجية: إسرائيل تتحمل المسئولية القانونية عن تدهور الأوضاع الإنسانية فى القطاع

- متحدث «أونروا»: نجاهد لمنع تفشى الأمراض.. وجميع الدول أعادت التمويل ما عدا أمريكا وبريطانيا

- 69 شاحنة مساعدات دخلت القطاع منذ 6 مايو لا تكفى الاحتياجات ولم يصلنا إلا 29% فقط من احتياجات الوقود الحقيقية.. و190 موظفاً فى الوكالة استشهدوا.. والاحتلال دمر 146 مبنى ومؤسسة تابعة لنا

الصفحة الرابعة

- بحثاً عن السلام.. العالم يعترف بـ «دولة فلسطين»

- 45% من دول الاتحاد الأوروبى و75% من أعضاء «الأمم المتحدة» مع إقامتها.. والهدف «تسوية الصراع بحل الدولتين»

- إسبانيا وأيرلندا والنرويج تُعطى دفعة لـ «دولة مستقلة».. واعترافهم يدخل حيز التنفيذ اليوم.. وخبراء: خطوة لدعم تنفيذ حل الدولتين

- قيادى بـ«فتح»: خطوة مهمة تدل على أن العالم ملّ من إدارة الصراع.. وحان الوقت للحل

- د. أيمن الرقب: وصول عدد المعترفين إلى 146 دولة نقطة ارتكاز للضغط على الاحتلال للانسحاب من الأراضى المحتلة عام 67

الصفحة الخامسة

- ترحيب مصرى وعربى.. ومطالبات للدول الأخرى باتخاذ نفس القرار

- «القاهرة»: يدعم جهود خلق أفق سياسى لإقامة الدولة.. و«الرياض»: يمكن الشعب الفلسطينى من نيل حقوقه المشروعة ويحقق السلام الشامل

- «البرلمان العربى»: رد عملى على مخططات الاحتلال الفاشلة لتصفية القضية.. و«التعاون الخليجى»: خطوة محورية واستراتيجية نحو تحقيق حل الدولتين

- «بناء مستوطنات جديدة.. وإلغاء فك الارتباط وتوبيخ السفراء».. ردود الاحتلال الإسرائيلى على قرار الاعتراف

- د. محمد عبود* يكتب: كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين!

- «هريدى»: توالى الاعترافات العالمية يمهد لإعلان الدولة.. والقرار دعم ومساندة قوية لاسترداد الشعب الفلسطينى حقوقه الوطنية المسلوبة وتأييد لحقه فى تقرير المصير

- سفير فلسطين السابق بـ«القاهرة»: الوقت حان لصعود دولة فلسطين وأفول الدولة الصهيونية

- «نتنياهو» خاضع لابتزاز اليمين الدينى المتطرف المتمثل فى «سيموتريتش» و«بن غفير» وكلاهما إرهابى

الصفحة السادسة

- جمال حسين يكتب: حصاد الخير.. ورسائل المصارحة

- محمد عبدالحافظ يكتب: مصاصو دماء الفلسطينيين.. تهمة نتنياهو وتابعه بايدن

- أحمد رفعت: ماذا نفعل فى مصر منذ 2014؟! حينما كانت خسائر الطرق 428 مليار جنيه!

- بلال الدوى: الفوز يُكتب للجميع

- سحر الجعارة: الحوار بالكلاشينكوف

الصفحة السابعة

- طموحات «العميد»..حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو.. انضمام 4 حراس مرمى وعودة محمد صلاح

- تحت التجديد.. الأهلى يفتح ملف عقود 8 لاعبين وعقوبات على «تاو».. والفريق يتدرب الأحد

- رصاصة الرحمة.. «جوميز» يوصى إدارة الزمالك باستمرار «الجزيرى والمثلوثى» «عواد وصبحى» ينتظران قرار المدرب.. وغضب «زيزو»

- «الملكى» يحشد.. «أنشيلوتى» يعلن الطوارئ فى ريال مدريد استعداداً لنهائى الأبطال

الصفحة الثامنة

- خالد منتصر: هل هناك جدوى من المناظرات فى مجتمعنا؟

- «بيت وماكينة خياطة».. «نيفين» فقدت الأهل فى غزة ووجدت السند فى المنوفية

- «إحنا الكشافة».. تخييم وطهى خلوى وشد الحبال لتنمية مهارات الأطفال

- استعانت بصديقة.. «جلا»: هرمونات الحمل.. الأصعب فى «دواعى السفر»

- صبغة و«بوتوكس».. عمليات تجميل للأضاحى قبل العيد