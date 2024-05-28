راعي الكنيسة الإنجيلية بالعطارين: الجمهورية الجديدة تستهدف الاستثمار في البشر

قال القس راضي عطا الله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي السابق، راعي الكنيسة الإنجيلية بالعطارين، إن الجمهورية الجديدة تشهد تنمية اقتصادية وصناعية وحوكمة وتنمية عمرانية وإرادة سياسية لتحسين حياة الناس، والاستثمار في البشر.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لجلسة ملامح الجمهورية الجديدة التي أدارها ضمن افتتاح مؤتمر «بناء الجمهورية الجديدة: رؤية ثقافية» الذي يأتي ضمن منتدى حوار الثقافات الذي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في أحد فنادق الإسكندرية، ولمدة 3 أيام، في الندوة التي أدارها الدكتور محمود مسلم، الكاتب الصحفي ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن.

وأضاف «عطا الله»: «نحتاج إلى ثقافة تدعم التغيير، وهناك إرادة سياسية حقيقية انتشلت وطنًا من جماعات أرادت تفتيت هذا الوطن وتشتيت أولاده».

وتابع:أن الجمهورية الجديدة تشهد تصويب الفكر الديني، وهو مصطلح أفضل من «تجديد الفكر الديني».

مدير مكتبة الإسكندرية: البشر هم من يصنعون الجمهورية الجديدة

من جهته قال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، إن مصر تحتاج إلى توازن ما بين الاقتصاد والثقافة، لافتاً إلى ضرورة التساؤل حول طبيعة الإنسان في الجمهورية الجديدة، ولا يقف الأمر على طرح الكلام والأفكار بل الوصول إلى خطط، مؤكداً أن البشر هم من يصنعون الجمهورية الجديدة.