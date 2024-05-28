موفد «التليفزيون المصري» يستعرض أبرز الملفات في أجندة السيسي خلال زيارته للصين

قال علاء رشوان، موفد التليفزيون المصري من بكين، إنّ زيارة الرئيس السيسي إلى العاصمة الصينية، كانت بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينج، مشيرا إلى أنّها الزيارة السابعة منذ 2014، ما يعكس عمق ومتانة العلاقات التي تربط بين القاهرة وبكين.

زيارة الرئيس السيسي إلى العاصمة الصينية

وأضاف خلال رسالة على الهواء ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على فضائية «الأولى المصرية»، أنّ جدول أعمال الرئيس السيسي مُمتلئ باللقاءات المتعددة سواء على المستوى الثنائي أو مع عدد كبير من صناع القرار سياسيًا واقتصادًا، إضافة إلى حضوره لمنتدى التعاون العربي الصيني في دورته الـ10.

صفحة جديدة من العلاقات المصرية الصينية

وأكد أنّ هذه الزيارة تؤسس لصفحة جديدة من العلاقات المصرية الصينية، في ضوء تنامي هذه العلاقات على الصعيد السياسي، لافتا إلى أنّ مصر والصين تربطهما علاقات تنسيقية حيال كل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، أبرزها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يدخل يومه الـ239، مشيرا إلى أنّ هذه القضية ستشهد عددا كبيرا من المباحثات التي تربط الجانبين المصري والصيني.