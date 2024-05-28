محافظ الشرقية يعتمد المخطط التفصيلي لمنطقة بساتين الإسماعيلية الصناعية

اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المخطط التفصيلي لمنطقة بساتين الإسماعيلية ـ الزوامل الصناعية بمساحة إجمالية 1484.98 فدان، وذلك بعد أن تم الانتهاء من الدراسات التفصيلية اللازمة لموقف الشوارع واستعمالات قطع الأراضي الصناعية والخدمية،

الدولة تشهد طفرة تطويرية لدعم الكيانات الاقتصادية للتوسع

وأشار المحافظ في بيان، إلى أن الدولة خلال الفترة الحالية تشهد طفرة واهتمام واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير ودعم الصناعة الوطنية وإتاحة الفرصة أمام الكيانات الاقتصادية للتوسع في إقامة المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.

1350 منشأة ضمن المخطط التفصيلي لتطوير منطقة بساتين الإسماعيلية

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد الهراوي، مدير الاستثمار بالمحافظة، أن المساحة الإجمالية للمنطقة تبلغ 1484.98 فدان وتضم عدد ما يقرب من 1350 منشأة ما بين مصانع منتجة ومخازن وتحت الإنشاء، ويعمل بها اكثر من 70 ألف عامل تقريبا، بحجم استثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه تقريبا في مختلف الأنشطة والصناعات «الغذائية - الورقية - والهندسية -المعدنية -الكهربائية - مواد بناء ـ بلاستيكية ـ خشبية».