شروط تراخيص البناء في القرى.. أبرزها وجود مخطط تفصيلي معتمد

تخضع أكثر من 4700 قرية و30 ألف تابع من نجوع وكفور وعزب لشروط تراخيص البناء طبقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وقامت الحكومة مؤخرا بإرسال مشروع قانون البناء الجديد إلى مجلسي النواب والشيوخ للمناقشة لمواكبة التطورات الراهنة، وضبط اشتراطات البناء والعمران والحد من أي عشوائيات أو مخالفات وتحديد ضوابط إصدار تراخيص البناء والرسوم المقررة في هذا الشأن.

تراخيص البناء في القرى

وقال مصدربوزارة التنمية المحلية لـ الوطن، إن تراخيص البناء في القرى تخضع لقانون البناء حتى الآن، أما اشتراطات البناء الجديدة فهى تنطبق على أعمال البناء في المدن والأحياء لضبط منظومة العمران ومنع أي تجاوزات أو مخالفات، وتراخيص البناء حاليا يتم إصدارها في القرى وفق القانون، أما المدن تخضع للاشتراطات، ومن يخالف ذلك يقع تحت طائلة القانون، ويتم التعامل الفوري مع أي مخالفة بناء حديثة، وتقوم الوحدات المحلية بمتابعة خطوات تنفيذ رخصة البناء والاشتراطات على أرض الواقع داخل القرى.

مخطط تفصيلي

ومن ضوابط وشروط ترخيص البناء في القرى، لا يجوز للوحدات المحلية إصدار صلاحية لموقع للبناء دون وجود مخطط تفصيلي معتمد وفق ضوابط القانون، ويكون العقد حاصل على صحة التوقيع فى القرى، وموقع البناء يكون داخل الحيز العمراني للقرية ويتم تقديم طلب للحصول على رخصة البناء إذا كانت أرض فضاء أو رخصة تعلية في حالة يكون المنزل قائما بالفعل، ويتم تحديد موقع البيت أو قطعة الأرض عن طريق المجلس القروى، ومن المقرر قيام صاحب الرخصة بإسناد الأمر لمكتب هندسي أو مهندس معتمد لعمل الرسومات المعمارية والإنشائية للعقار، بالإضافة إلى تحرير توكيل للمهندس المعتمد أو المكتب الهندسي لاستكمال باقي الإجراءات، وعدم القيام بأي أعمال بناء قبل الحصول على الرخصة وإبلاغ الوحدة المحلية بالشروع في أعمال البناء قبلها.