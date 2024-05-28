نقيب الأطباء: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالكادر الطبي.. وموقف مصر ثابت تجاه غزة

وجه الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر، الشكر والتقدير إلى جموع أطباء مصر بمناسبة الاحتفال بيوم الطبيب، تقديرا لتفانيهم في العمل ودورهم الرئيسي في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.

نقيب أطباء مصر: السيسي يولي اهتماما كبيرا بالكادر الطبي

وأعرب نقيب الأطباء عن تقدير أطباء مصر لرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاحتفال بيوم الطبيب الـ46 واهتمامه بالكادر الطبي والتوجيه المستمر بتحسين أحواله ودعم المنظومة الصحية.

نقيب الأطباء: مستعدون لعلاج جرحى غزة

وأكد نقيب الأطباء دعم موقف مصر الثابت قيادة سياسية وحكومة وشعبا، برفضهم التام للتهجير القسري للشعب الفلسطيني، لافتا إلى أنّ هناك أكثر من 2000 طبيب سجلوا أسماءهم لدى النقابة كمتطوعين وعلى استعداد تام لدخول غزة وعلاج الجرحى والمصابين.

احتفالية يوم الطبيب في بني سويف

جاء ذلك خلال كلمته اليوم على هامش احتفالية نظمتها نقابة أطباء بني سويف بمناسبة يوم الطبيب، في قاعة مركز المؤتمرات كورنيش النيل بمدينة بني سويف، ضمن فعاليات احتفال النقابة العامة بيوم الطبيب وإحياء لذكرى إنشاء أول مدرسة للطب.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني ثم الاستماع لبعض آيات القرآن الكريم، تلاها أحد طلاب كلية الطب بجامعة بني سويف، ثم كلمات لنقيب أطباء بني سويف، ونقيب أطباء مصر، وكلمة لرئيس الجمعية المصرية للهشاشة، وكلمة لرئيس جامعة بني سويف، ثم إهداء وتبادل الدروع من نقابة الأطباء للمحافظ ورئيس الجامعة ووكلاء وزارة الصحة وعمداء الكليات، ثم تكريم عدد من الأطباء المثاليين.