القبض على سائق سيارة نقل ذكي بتهمة سرقة حقيبة سيدة
كتب:
محمد بركات
01:17 م | الثلاثاء 28 مايو 2024
صورة أرشيفية
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات)، بتضررها من قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي؛ لاستيلائه على حقيبة يدها وبداخلها «هاتف محمول - 3 بطاقات بنكية» بدائرة القسم عقب اكتشافها ترك حقيبتها بالسيارة.
جرى تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته أقر بأنه عقب ترجل المبلغة من السيارة استولى على هاتفها، وقام بالتخلص من باقي المتعلقات بإلقائها بالطريق العام أثناء سيره بالسيارة.