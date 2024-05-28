القبض على سائق سيارة نقل ذكي بتهمة سرقة حقيبة سيدة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات)، بتضررها من قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي؛ لاستيلائه على حقيبة يدها وبداخلها «هاتف محمول - 3 بطاقات بنكية» بدائرة القسم عقب اكتشافها ترك حقيبتها بالسيارة.

جرى تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته أقر بأنه عقب ترجل المبلغة من السيارة استولى على هاتفها، وقام بالتخلص من باقي المتعلقات بإلقائها بالطريق العام أثناء سيره بالسيارة.