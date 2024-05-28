«القاهرة الإخبارية»: نتنياهو يبحث عن قشّة تنقذه من معركة اليمين المتطرف

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا بعنوان «التلويح بحل مجلس الحرب قشّة يبحث عنها نتنياهو لتنقذه من الغرق الإسرائيلي».

وذكر التقرير: «التلويح بحل مجلس الحرب قشّة يبحث عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لتنقذه من الغرق في غمار معركة يخشاها بشدة مع وزراء من اليمين المتطرف».

وأضاف: «هيئة البث الإسرائيلي أكدت أنّ نتنياهو يسعى لضم رئيس حزب أمل جديد جدعون ساعر إلى حكومة الحرب لسد الطريق أمام محاولات الوزيرين اليمينيين اتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريش للانضمام للمجلس».

وتابع: «يأتي ذلك نتيجة للإنذار الذي توعد به عضو مجلس الحرب بيني جانتس بالتهديد بالانسحاب من حكومة الحرب الإسرائيلية، محددا مهلة لرئيس الوزراء نتنياهو للموافقة على خطة ما بعد الحرب على غزة».

وكان جانتس قد أمهل نتنياهو حتى 8 يونيو المقبل لتحديد استراتيجية واضحة للحرب وما بعدها، واعتبر جانتس أنّ هناك أقلية صغيرة سيطرت على قيادة إسرائيل تقودها إلى المجهول، ولفت إلى أنّ من يتحكمون في تل أبيب يتصرفون حاليا بجبن.