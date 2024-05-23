استقالة مسؤول كبير في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بسبب فشل الحرب على غزة

استقال الرئيس السابق لسياسات الدفاع والتخطيط الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، بعد أن قدّم لمجلس وزراء الحربي لدولة الاحتلال، وثيقة سرية من 10 صفحات يقول فيها إن إدارة إسرائيل للحرب في غزة تضر بأهدافها.

استقال بعد تقديم وثيقة عن الحرب على غزة

وبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الصادرة باللغة الإنجليزية من الأراضي المحتلة فإن الدكتور يورام حمو استقال من منصبه في الأسبوع الماضي بعد تقديم الوثيقة، التي ورد أنها لم تستقبل بشكل جيد من قبل تساحي هنجبي مستشار الأمن القومي بإدارة نتنياهو.

في الوثيقة، التي نقلتها أخبار القناة 12 وصحيفة هآرتس، فإن رئيس سياسات الدفاع والتخطيط الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي حذر من أنه إذا لم تتغير إدارة الحرب، فلن تُهزم المقاومة؛ مؤكدًا أن الجهود المبذولة لإعادة المحتجزين قد تستمر لسنوات؛ ولن يكون أمام إسرائيل خيار سوى فرض الحكم العسكري على غزة، مضيفًا «يمكننا الاستمرار بنفس النهج والعملية في رفح الفلسطينية، ولكن في النهاية سنعود لنفس المشاكل، وربما تكون أسوأ».

إسرائيل تخاطر بتحويل المحتجزين إلى قضية تستمر لسنوات

وأشار إلى أن هزيمة المقاومة لا تزال بعيدة كل البعد عن الاكتمال بالنهج الحالي مبديًا شكه في أنها ستكتمل على الإطلاق، مضيفا أن الإنجازات البديلة في غزة عالية لكنها تجاوزت تأثيرها الإيجابي.

وأضاف أن وقف الحرب كان بمثابة ورقة مساومة قيمة في المفاوضات لإطلاق سراح المحتجزين المتبقين، لكنه بعد عملية في رفح الفلسطينية، قد يفقد معظم قيمته.

وقال «حمو» إنه في خضم عملية رفح الفلسطينية، تخاطر إسرائيل بتحويل المحتجزين إلى قضية تستمر لسنوات، مع كل ما يستلزمه ذلك والفشل في تحقيق أهداف الحرب.