وزير العدل بجنوب أفريقيا: سنواصل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد إسرائيل

قال وزير العدل بجنوب أفريقيا، إن بلاده تدين العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، مضيفا «سنواصل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد إسرائيل إذا لم تمتثل لأوامر محكمة العدل الدولية».

وأكد وزير العدل بجنوب، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تمثل خرقا واضحا للقرارات الأممية، مشددا على ضرورة ممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل؛ حتى تلتزم قرارات محكمة العدل الدولية وتوقف عملياتها العسكرية.

معاقبة إسرائيل بالعزلة الدولية

وطالب المنظمات الأممية ممارسة الضغوط على الاحتلال ويجب معاقبة إسرائيل بالعزلة الدولية، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المساعدات إلى قطاع غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية.

وأوضح وزير العدل بجنوب أفريقيا أن الموقف الجنوب أفريقي واضح بضرورة إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه سيجري مواصلة المسار القانوني ضد إسرائيل لإحلال السلام في المنطقة.