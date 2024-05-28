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«الأونروا»: مليون فلسطيني نزحوا من رفح باتجاه منطقة المواصي

كتب:

نرمين عفيفي
02:57 م | الثلاثاء 28 مايو 2024
الأونروا

الأونروا

قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في غزة، الدكتور عدنان أبو حسنة، إن أكثر من مليون فلسطيني نزحوا من رفح باتجاه منطقة المواصي في خان يونس، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية».

وأكد الناطق باسم أونروا، أنه لا مناطق آمنة تؤوي آلاف النازحين الفلسطينيين مع تقدم جيش الاحتلال بدباباته، محذرا من أن ما يحدث في رفح الفلسطينية سيدفع بالعمليات الإغاثية والإنسانية إلى الانهيار.

وأضاف: «أنشأنا أكثر من 105 نقاط طبية في المواصي وخان يونس ورفح لتقديم الخدمات الصحية للمرضى»، لافتا إلى أن 191 من موظفينا قتلوا في الحرب بغزة و169 مبنى ومنشأة دمرت و430 نازحا قتلوا خلال قصف مراكز الإيواء الأممية.

وتابع: «لسنا قادرين على تلبية الاحتياجات اليومية للشعب الفلسطيني جراء نقص المساعدات بقطاع غزة، إذ أن العيادات الطبية التابعة للوكالة تستقبل نحو 600 ألف فلسطيني شهريا».

  

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بقلم نرمين عفيفي