هيساعدك على علاج الأرق.. فوائد البابونج للصحة والجسم مع «السفيرة عزيزة»

قالت الإعلامية جاسمين طه زكي، مقدمة برنامج «السفيرة عزيزة» إنّ البابونج من النباتات الأساسية المستخدمة منذ آلاف السنين نظراً لفوائده العديدة، أولها تهدئة النفس والمساعدة على النوم والتخلص من الأرق، خاصة عند تناوله قبل النوم بنصف ساعة، كما أن له فوائد صحية عديدة منها تخفيف التوتر وتخفيف الغثيان والقيء وتخفيف اضطرابات المعدة.

فوائد البابونج

وأضافت رضوى حسن، مقدمة برنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع على فضائية «دي إم سي»، أنّ عديدا من الأمهات تستخدم البابونج المغلي لعلاج مشاكل الرضع كالمغص والإسهال، كما أن له آثارا في تحسين الحالة النفسية والمزاجية، إضافة إلى معالجة آلام الأسنان، ونزلات البرد.

طريقة عمل البابونج

واستعرضت جاسمين طه زكي طريقة عمل البابونج المغلي، بإضافة معلقتين أو «باكيت» من أزهار البابونج الجافة إلى قدر من الماء بعد غليانه مباشرة، لافتة إلى أن المشروبات الطبيعية من الأفضل عدم إضافة سكر لها للحصول على فائدتها بشكل كامل.