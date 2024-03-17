مهدئ تناوله أمير كرارة في مسلسل بيت الرفاعي.. ما هو البابونج؟

تطورات مشوقة شهدتها أحداث الحلقة 6 من مسلسل بيت الرفاعي، باستمرار هروب «ياسين» الذي يلعب دوره الفنان أمير كرارة، من ابن عمه «فاروق» الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق، وذلك لرغبة الأخير في قتله والتخلص منه.

هروب أمير كرارة في بيت الرفاعي

وتوالت الأحداث خلال الحلقة 6 من مسلسل بيت الرفاعي، بمساعدة «سامية حلويات» وتلعب دورها الفنانة ميرنا جميل لـ«ياسين» في الهروب باختبائه داخل منزل عائلتها، وخلال أحد المشاهد، قدمت الأولى للأخير كوبًا يحتوي على شاي البابونج كي يساعده على تهدئة أعصابه.

وفي السياق ذاته، نكشف أبرز المعلومات عن شاي البابونج وفوائده الصحية للجسم، وفق ما ذكره موقع «medicalnewstoday» العالمي المعني بشؤون الصحة العامة.

معلومات عن شاي البابونج

يعتبر شاي البابونج أحد النباتات العشبية التي اُستخدمت في الطب التقليدي منذ آلاف السنين، ويحتوي على مادة كيميائية تعرف بـ«الفلافونويد» التي لها دورًا فعالًا في التأثيرات الطبية.

وتتمثل الفوائد الصحية لشاي البابونج في الآتي:

- يتميز بمجموعة من الخصائص التي تعمل على تخفيف الشعور بالقلق والتوتر خاصة في وقت حدوث متلازمة ما قبل الحيض للسيدات.

- يمنع شاي البابونج الإصابة بهشاشة العظام عن طريق عملية تقليل الإجهاد التأكسدي.

- أثبتت بعض الدراسات العلمية أن لشاي البابونج خصائص في خفض نسبة السكر بالدم لدى مرضى السكري، وكذلك المضاعفات المرتبطة بالمرض.

- توصلت بعض الدراسات إلى أن شاي البابونج قد يستهدف الخلايا السرطانية ويمنع تطورها.

استشاري يكشف فوائد شاي البابونج

وأوضح الدكتور محمد الحوفي، استشاري علوم التغذية بجامعة عين شمس في تصريحاته لـ«الوطن»، أن شاي البابونج له تأثيرًا طبيًا فعالًا على تهدئة الجسم والأعصاب، كما أنه في بعض الأحيان يتم مد الصغار به لقدرته على منع القيء والشعور بالغثيان.

ووفق «الحوفي» يُستخرج شاي البابونج من عشبة تحمل الاسم ذاته، ومن ثم يتم تناوله كحال المشروبات الساخنة.