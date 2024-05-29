«جنائز الإغريق» في محاضرة بالمتحف اليوناني الروماني 6 يونيو المقبل

أعلنت وحدة التدريب المركزي بوزارة السياحة والآثار متمثلة في المركز العلمي لتدريب غرب الدلتا والساحل الشمالي بالتعاون مع قطاع المتاحف والمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية ، عن عقد محاضرة عامة بعنوان «العادات الجنائزية عند الإغريق في العصر الهللينستي»، يلقيها الدكتور نيكولاس ديماكيس أستاذ الدراسات الكلاسيكية بجامعة أثينا يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024 بقاعة محاضرات المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.

الآثاريون وأخصائي الترميم

وقالت وزارة السياحة والآثار، خلال الإعلان الداخلي على كافة إدارات وقطاعات الوزارة، إنه يشترط فى المتقدمين لحضور محاضرة «العادات الجنائزية عند الإغريق في العصر الهللينستي»، إنه يكون من الآثاريين وأخصائي الترميم العاملين بنطاق محافظات غرب الدلتا، شريطة إحضار موافقة جهة العمل التابع لها المتقدم، على ألا يكون قد حصل على ذات التدريب من قبل.

آخر موعد للتقديم

وأشارت وزارة السياحة والآثار، إلى أنه على كافة الراغبين في حضور محاضرة «العادات الجنائزية عند الإغريق في العصر الهللينستي»، استيفاء البيانات الموضحة بالنموذج المرفق على هذا الرابط، وملء الاستمارة المرفقة بالإعلان، وإعادة إرسالها بصيغة PDF على البريد الخاص بوحدة التدريب المركزي بالوزارة موضحا بخانة عنوان البريد الإلكتروني اسم التدريب في موعد أقصاه يوم الأحد المقبل.