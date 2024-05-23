وزير السياحة: نستهدف الوصول بأعداد الغرف الفندقية في القاهرة إلى 60 ألفا

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إنّ الجهود التي تبذلها الدول للارتقاء بصناعة السياحة، تساهم في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الفندقي، وزيادة أعداد الغرف الفندقية ولاسيما بمدينة القاهرة؛ لتصل خلال الـ 7 سنوات المقبلة من 35 ألف غرفة إلى 60 ألفًا.

وشارك «عيسى» اليوم في جلسة حوارية عن تعزيز الثقافة والضمانات المالية بعنوان: «تحسين الإدارة والتخطيط المالي وتعزيز القدرات»، وذلك خلال مؤتمر «الاستثمار في السياحة: فرص وتحديات التمويل المستدام»، الذي عُقد في إطار استضافة سلطنة عمان للاجتماع الـ 50 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط، بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة «UN Tourism».

السياحة توفر مليون فرصة عمل

وأكّد الوزير، في بيان، أن صناعة السياحة تعد خدمية، وتساهم في توفير العديد من فرص العمل، لافتة إلى أنّ تلك الصناعة توفر نحو مليون فرصة عمل بمصر.

واستعرض وزير السياحة والآثار، خلال المؤتمر، الزيادة التي يشهدها حجم الطاقة الفندقية في مصر، وبلغت أعداد الغرف الجديدة التي جرى افتتاحها أو إعادة تشغيلها خلال العام الماضي، نحو 14.2 ألف غرفة، لافتًا إلى أن هذه الغرف أنشأها القطاع الخاص.

وأوضح أن أكبر 10 شركات تمتلك فنادق في مصر هي «مصرية»، وتمثل 26% من الحصة السوقية في المجال الفندقي المحلي.

منتج القاهرة الثقافي الجديد

وتحدث «عيسى» عن تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في السياحة، موضحًا أن هناك مخططات تنظيمية ورؤية للدولة المصرية؛ لتطوير بعض المقاصد السياحية، التي من بينها مدن الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير منتجات سياحية، التي من بينها منتج القاهرة الثقافي الجديد، الذي سيجعل من مدينة القاهرة مقصدًا سياحيًا قائمًا بذاته، وسيعمل على زيادة أعداد الليالي السياحية بها؛ لتصل إلى 12 يومًا بدلاً من 3 أو 4 أيام.

وأوضحت الوزارة، أنّ وزير السياحة أشار خلال المؤتمر إلى دور المتحف المصري الكبير، الذي يعد مؤسسة علمية لتطوير علوم الآثار المصرية، بالإضافة إلى أنه سيقدم تجربة ثرية ومختلفة للسائحين من مختلف دول العالم، في إطلاق هذا المنتج والترويج له بالتوازي مع المخططات التنظيمية الجديدة، التي تعمل الدولة عليها في مناطق غرب ووسط القاهرة، والاستثمار في البنية التحتية بها من تطوير وتحسين شبكة الطرق والمواصلات والسكك الحديدية، وتشغيل مطارات جديدة بما ينعكس إيجابيًا على قطاع السياحة.