«القاهرة الإخبارية»: انطلاق صافرات الإنذار في غلاف قطاع غزة كتب: منار مجدي 05:14 م | الثلاثاء 28 مايو 2024 آثار العدوان الإسرائيلي على غزة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل، بانطلاق صافرات إنذار في غلاف قطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مصدر أمني مطلع: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته من خطورة تفجر الأوضاع على الحدود المصرية مع قطاع غزة «القاهرة الإخبارية»: إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة شمالي قطاع غزة مراسل «القاهرة الإخبارية»: الآليات الإسرائيلية تدمر كل شيء داخل قطاع غزة مصابان في قصف إسرائيلي بجوار محطة الكهرباء شمال النصيرات وسط قطاع غزة مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تريد تحويل قطاع غزة لمكان غير قابل للحياة قطاع غزة صافرات إنذار بقلم منار مجدي