مراسل «القاهرة الإخبارية»: الآليات الإسرائيلية تدمر كل شئ داخل قطاع غزة

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، إن هناك مجزرة إسرائيلية ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين الفلسطينيين المتوجدين في المنطقة الغربية لمدينة رفح الفلسطينية، موضحا أن هذه المنطقة تدعي إسرائيل بأنها منطقة أمنة، مؤكدا «آليات جيش الاحتلال تتوغل داخل قطاع غزة وتدمر كل شيء».

عدم وجود مناطق آمنة في قطاع غزة

وأكد «جبر»، خلال رسالة على الهواء، أنه لا يوجد مناطق آمنة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية خلال الساعات الأخيرة، راح ضحيتها نحو 35 فلسطينيا معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 100 مصاب بجراح متفاوتة الخطورة.

قصف مدفعي متواصل في رفح الفلسطينية

وأشار إلى أن إسرائيل خلال الساعات الماضية، قامت بالمزيد من المجازر بحق الفلسطينيين من خلال القصف المدفعي المتواصل باتجاه الأحياء الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية، بالإضافة إلى قيام الطائرات الحربية الإسرائيلية بشن غارات متتالية بتجه المحافظة الوسطى، وقيام المدفعية الإسرائيلية بإطلاق نيرانها وقذائفها بتجه المنطقة الشمالية للمحافظة الوسطى.