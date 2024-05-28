«السلام على شعب يُقصف حتى في الخيام».. مقدمة نارية لمذيع القاهرة الإخبارية

«السلام على أرض خلقت للسلام وما رأت يوما سلاما، سلام على شعب يقصف بين قصف وقصف بقصف حتى في الخيام، سلام يتوه في تيه لا نهاية له من صلف وكبر وخيلاء، كنا نحسبه بلاء أيام، ولكن الأيام صارت شهورًا والأرض باتت مخضبة بالدماء»، هكذا بدأ الإعلامي الإعلامي كمال ماضي مقدمته النارية أثناء تقديمه برنامج «ملف اليوم» المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية.

العالم لا يحرك ساكنا

وتابع ماضي: «والعالم لا يحرك ساكنًا كأنه بات مكبلًا بأغلال تكتم الحق في فمه تأد العدل في ساحات محاكمه، وإن فكر مجرد تفكير في محاسبة محتل قاتل آثم، سافك للدم بدم بارد، تهدد علنًا محكمته الجنائية بعقوبات من قطب عالمنا، وكأنها تريدها محكمة صماء بكماء».

سوداوية المشاهد في غزة

وواصل: «مشهد رغم سوداويته وألمه ورغم يأس يدق باب القلوب ساعة بعد أخرى، تذكر دومًا قول الأقدمين: لا تيأسن وكن بالله في ثقة إن الكروب وإن حلت سترتحل، لا تيأسن فإن العسر يتبعه يسرٌ جميلٌ، فلا خوف ولا وجل، أيأتي اليسر من تغير بعض المواقف في الغرب من دولة فلسطينية، أم يأتي باستيقاظ ضمائر وفرض لعقوبات على المحتل».

وأضاف: «يبقى اليسر الحق بتذكرنا أنها أرض حطين التي طردت احتلالًا صليبيًا دام لعشرات السنين، أنها أرض عين جالوت التي هزمت المغول (جراد الأرض)، يسرٌ سيأتي بيد جيل يلبس الدرع كاملة، ويوقد النار شاملة، ويسترد الأرض وإن غدًا لناظره قريب».