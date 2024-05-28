برلمانية: موقف مصر ثابت منذ بداية العدوان الغاشم على قطاع غزة

قالت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الموقف المصري ثابت منذ بداية العدوان الغاشم على قطاع غزة، لافتة إلى أن مصر متعمقة في القضية من كل الجهات سواء رفضها للتهجير أو لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

الحزب موافق على التحركات المصرية

وأضافت خلال حوارها ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كتب في أكثر من بيان موافقته على التحركات المصرية في ملف القضية الفلسطينية، وطالب بثبات الموقف.

وأشارت إلى أن العالم كله أصبح رهينة تجار الأسلحة والأنظمة اليمينية المتطرفة التي تريد أن تشعل العالم، متابعة: «هم لا يريدون السلام ولا الحلول، هم يريدون استمرار الأوضاع في فلسطين كما هي لأن نهاية الحرب بالنسبة نتنياهو هي نهاية حكومته».