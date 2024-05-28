الدفاع المدني بغزة: الاحتلال الإسرائيلي يدمر مناطق مصنفة «آمنة»

أكد محمود بصل، متحدث الدفاع المدني بغزة أنه مكان آمن في قطاع غزة، لأن الاحتلال الإسرائيبلي يقصف المدنيين في مناطق ادعى أنها آمنة، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

الاحتلال الإسرائيلي يدمر قطاع غزة

وأشار إلى أن أعداد ضحايا المجزرة الإسرائيلية في رفح الفلسطينية مرشحة للزيادة، لافتًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي دمر 80% من إمكانات الدفاع المدني ويواجه واقعا مأساويا جراء الحرب الإسرائيلية.

وتابع: «لا نمتلك المعدات اللازمة لعمليات إنقاذ الشهداء والمصابين من تحت الأنقاض، ونعاني نقصا كبيرا في الوقود شمال القطاع ما أدى إلى توقف سياراتنا».

الحرب على غزة

ونوه إلى أنه على المنظمات الدولية مطالبة الاحتلال الإسرائيلي بإدخال المعدات اللازمة والوقود لمساعدتهم على أداء مهامهم، مشيرًا إلى سقوط 200 مصاب في طواقمهم جراء الحرب الإسرائيلية بالقطاع.