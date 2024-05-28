صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة كتب: حسن سمير 10:02 م | الثلاثاء 28 مايو 2024 الأوضاع في غزة أفادت قناة القاهرة الإخبارية بنبأ عاجل منذ قليل، بأن وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت أن هناك صفارات الإنذار تدوي في عدد من مستوطنات غلاف غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف بيت حانون شمال غزة «القاهرة الإخبارية»: بعض وزراء حكومة الحرب الإسرائيلية يرون إمكانية إجراء مفاوضات لإنهاء حرب غزة برلمانية: موقف مصر ثابت منذ بداية العدوان الغاشم على قطاع غزة «القاهرة الإخبارية»: مروحيات إسرائيلية تنقل جنودا مصابين جراء المعارك في غزة غزة فلسطين جيش الاحتلال بقلم حسن سمير