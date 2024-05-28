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صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

كتب:

حسن سمير
10:02 م | الثلاثاء 28 مايو 2024
الأوضاع في غزة

الأوضاع في غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بنبأ عاجل منذ قليل، بأن وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت أن هناك صفارات الإنذار تدوي في عدد من مستوطنات غلاف غزة.

 

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بقلم حسن سمير