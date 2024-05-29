«التعليم العالي» تحذر الطلاب من الكيانات الوهمية ووكلاء الجامعات الأجنبية

حذرت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات ووزراة التعليم العالي والبحث العلمي، طلاب الثانوية العامة 2024، ومايعادلها من شهادات، الانسياق خلف مروجي الإعلانات للمؤسسات التعليمية والكيانات والجامعات الوهمية غير المعترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وكذا عدم الانسياق خلف وكلاء الجامعات الأجنبية، وضرورة التأني والتواصل عبر القنوات الرسمية، للتأكد من اعتماد هذه المؤسسات من عدمه.

وأكدت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول بالضغط على «الرابط» للتعرف على الجامعات المعتمدة المعترف بها من قبل المجلس، مؤكدة أن المجلس يحدث دوريا هذه القوائم وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، مناشدة الطلاب بتوخي الحذر من تلك الكيانات التي يكون هدفها الأول جمع المال.

مجابهة الكيانات غير المعترف بها

وتابعت المصادر، أنه بالنسبة للكيانات الوهمية فإن لجنة الضبطية القضائية تواصل حملاتها باستمرار للقضاء على أي كيان يتم رصده، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه القائمين عليه بالتنسيق مع الجهات المعنية.