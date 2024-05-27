«التعليم العالي»: بدء التجهيز لاختبارات القدرات بنفس قواعد العام الماضي

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، تفاصيل توجيهات المجلس في اجتماعه أول أمس بجامعة كفر الشيخ حول اختبارات القدرات 2024، موضحة أن المجلس قام بتشكل اللجنة العليا للإشراف على الاختبارات برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، مشددا على ضرورة الاستعداد لها مبكرا في أسرع وقت.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اختبارات القدرات 2024 ستكون بذات قواعد العام الماضي، سواء في الكليات أو الاختبارات للكليات وتوزيع الدرجات بها، منوهة بأن الاختبارات ستجرى لكليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة والتربية الفنية والتربية الرياضية بنين وبنات والتربية الموسيقية والتربية النوعية لبعض الأقسام.

اختبارات القدرات 2024

وأكدت المصادر، أن اختبارات القدرات 2024 سيتم تنفيذها بعد الانتهاء من أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 من خلال فتح باب التسجيل لها عبر الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات 2024، مشيرة إلى أن اللجنة العليا للتنسيق هي المنوطة بتحديد قيمة رسوم اختبارات القدرات 2024.