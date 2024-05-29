خبير اقتصادي عن زيارة الرئيس السيسي إلى الصين: خطوة مهمة في الوقت الراهن

قال الدكتور محمد البهواشي، خبير اقتصادي، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الصين خطوة مهمة في الوقت الراهن، ولها مردود اقتصادي على الجانب المصري، مشيرا إلى أن البلدين تربطهما علاقات تاريخية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية يارا مجدي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر والصين تربطهما علاقات ممتدة تاريخيا، زادت قوة خلال الأعوم الماضية على المستويين التجاري والاقتصادي.

تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وأضاف أن الصين اختارت مصر لإنشاء المنطقة الصناعية الصينية داخل المنطقة الاقتصادية في قناة السويس ومنطقة السخنة، منوها بأن الفترة الأخيرة شهدنا استثمارات مختلفة ومتنوعة، وهناك توجيهات لتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخاصة في مجال التكنولوجيا.