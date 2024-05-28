السفير علي الحفني: زيارة الرئيس السيسي للصين تأتي في توقيت مهم

أكد السفير علي الحفني، سفير مصر لدى الصين سابقا، أهمية توقيت الزيارة إقليميا ودوليا، موضحاً: «الزيارة مهمة على عدة أوجه لأنّها توفر الفرصة للرئيس السيسي للالتقاء بقرينه الصيني والتشاور بشأن كثير من الأمور تمثل أولوية على الأجندة الوطنية للدولتين والخاصة بمنطقة الشرق الأوسط».

وتابع «الحفني»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم» تقديم الإعلامية دينا الوكيل، والمُذاع على شاشة «dmc»: «هناك قضية مطروحة على الساحة العالمية الآن، وهي مسألة تعرّض النظام الدولي لتحد كبير للغاية بفعل ما نشهده من أحداث غير مسبوقة بالمنطقة والعدوان على رفح الفلسطينية رغم قرارات العدل الدولية، وهناك تشابه كبير بين الموقف المصري والصيني تجاه هذا الأمر».

وقال إن التحدي ليس للدول العربية فقط وإنّما للمجتمع الدولي، إذ إنّ إسرائيل تنتهك القوانين والأعراف الدولية غير عابئة بأي شيء، ويمكن تشبيه ما يحدث بأنه: «تحدي الدولة المارقة التي ترفض الانصياع لكل التوصيات الصادرة من مؤسسات دولية».