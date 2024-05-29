«لابيد» يساوم حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إقالة نتنياهو قبل اجتماع المعارضة

يشهد الداخل الإسرائيلي حالة من الغليان وسط رفض كبير من جانب المعارضة لاستمرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في منصبه، وصلت لحد الإعلان عن اجتماع موسع للمعارضة لمناقشة إقالته اليوم.

لابيد يساوم حكومة الاحتلال

ولم يقتصر الأمر على مطالبات مباشرة من الحكومة بإقالته بل وصل الأمر برئيس المعارضة، يائير لابيد، بمساومة حكومة الاحتلال من أجل إقالة نتنياهو، إذ قال رد على تصريحات وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي أعلن أنه سيقدم للحكومة اقتراح قرار بإنهاء تولي رئيس الشرطة يعقوب شابتاي من منصبه بناءً على استنتاجات لجنة التحقيق في حادث «ميرون» «إذا حاولت الحكومة إقالة رئيس الشرطة وفقًا لاستنتاجات لجنة ميرون، فلا بد لها من تطبيق بقية استنتاجات اللجنة وإقالة نتنياهو قبل كل شيء». وفقا لصحيفة «معاريف» العبرية.

بن غفير يطالب بإقالة رئيس الشرطة يعقوب شابتاي

وكان بن غفير استدعى المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، لجلسة استماع تمهيدا لإقالته من منصبه، اتهمه بأنه لا يقوم بعمله، وذلك على خلفية أعمال الشغب العنيفة في جبل ميرون.