أستاذ علوم سياسية: ننتظر انهيار حكومة نتنياهو المتطرفة

قال الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية، إنَّ تجارب التحرر الوطني تشير إلى أن المحتل في آخر مراحله يكون شديد التطرف، متابعا: «السلوك الإسرائيلي هو سلوك المستعمر في آخر مراحله».

حرق خيام اللاجئين الفلسطينيين جريمة بشعة

وتابع «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، المُذاع على شاشة «cbc»، أنَّ حرق خيام اللاجئين الفلسطينيين جريمة بشعة وكل ما يصدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي من بيانات أو تصريحات تحمل العجب بعينه.

المفاوض المصري نزيه وأمين ومُحنك

وأردف أن المفاوض المصري نزيه وأمين ومُحنك، وكل ما يثار ضده ادعاءات كاذبة ومغرضة، موضحا أن مسار التفاوض بشأن العدوان على غزة يمر حاليا بمرحلة معقدة جدا، ونوه أن تطورات الموقف الدولي تشير إلى أن دائرة الخناق حول إسرائيل تضيق أكثر فأكثر، ونحن في انتظار انهيار حكومة نتنياهو المتطرفة وقدوم حكومة جديدة لتسوية الأزمة.