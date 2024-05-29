استطلاع رأي يكشف احتمالية تشكيل أول حكومة ائتلافية في جنوب إفريقيا 

أظهرت استطلاعات رأي أجرتها صحيفة الجادريان البريطانية، حول الانتخابات التي تجرى في جنوب إفريقيا، أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي حصل على أقل من 50% من الأصوات الوطنية، بانخفاض عن 7.5% في الانتخابات الأخيرة عام 2019.

احتمالية تشكيل أول حكومة ائتلافية في جنوب إفريقيا

وأشارت الاستطلاعات إلى أن هذا من الممكن أن يثير احتمال تشكيل أول حكومة ائتلافية في جنوب أفريقيا منذ حكومة الوحدة الوطنية، خلال فترة ولاية مانديلا الرئاسية الوحيدة، عندما كان يُنظر إلى البلاد على أنها منارة أمل لأفريقيا والعالم.

من يقود التحالف الديمقراطي؟

ويقود التحالف الديمقراطي، جون ستينهاوزن، وهو أبيض اللون، تولى قيادة الحزب عام 2019، عندما استقال سلفه الأسود مموسي ميمان، مدعيا أن جهوده لكسب المزيد من الناخبين السود قد باءت بالفشل.

ومن بين أحزاب المعارضة الأخرى في جنوب أفريقيا التي يمكن أن تسجل أرقامًا مزدوجة في تصويت اليوم الأربعاء، حزب المقاتلين من أجل الحرية الاقتصادية المستوحى من الماركسية، بقيادة زعيم الشباب السابق في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي جوليوس ماليما، الذي حصل على ما يقرب من 11% من الأصوات في عام 2019.

وأدى الحزب الجديد، أومكونتو وي سيزوي، الذي سمي على اسم الجناح المسلح لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي في أثناء الفصل العنصري، إلى زيادة تعقيد المشهد السياسي للانتخابات، والتي تشمل أيضًا الاقتراع الإقليمي.

وبحسب بعض الخبراء فإن احتمالية حصول حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على أغلبية ضئيلة لا يمكن استبعادها ، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى آلته الانتخابية الهائلة، وتاريخ التحرير، وقوة شغل المناصب، وفقًا لبعض الخبراء.