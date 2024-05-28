«العدل الدولية» تعلن انضمام المكسيك لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

أعلنت محكمة العدل الدولية، انضمام المكسيك رسميًا في الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن الانتهاكات التي تمارسها في قطاع غزة، والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

المكسيك طرف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية

وذكرت المكسيك في طلبها أنها تسعى إلى التدخل من أجل تقديم وجهة نظرها بشأن التفسير المحتمل لمحتوى أحكام اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمرتبطة بالقضية التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بحسب بيان «العدل الدولية».

المكسيك طرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية

وتعتمد المكسيك في طلبها على وضعها كطرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

ووفقًا للمادة 83 من لائحة المحكمة، فقد وجهت دعوة لجنوب أفريقيا وإسرائيل لتقديم ملاحظات على إعلان المكسيك التدخل في القضية.