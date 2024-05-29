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«الصحة الفلسطينية»: إمكاناتنا غير قادرة على التعامل مع المجازر المتلاحقة

كتب:

هانى حسن
12:42 م | الأربعاء 29 مايو 2024
أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة الفلسطينية

أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة الفلسطينية

قال أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت تصفية القطاع الصحي في رفح الفلسطينية والشمال، وإمكاناتنا غير قادرة على التعامل مع المجازر المتلاحقة. 

وأضاف «القدرة»، في تصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «نطالب بإدخال مستشفيات ميدانية وفرق طبية عاجلة إلى رفح الفلسطينية وشمال غزة، وتوفير ممرات آمنة لإدخال فوري للوقود والمساعدات الطبية إلى قطاع غزة». 

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