حريق بمخازن للمساعدات في رفح الفلسطينية بسبب القصف الإسرائيلي

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن أعداد الشهداء في ازدياد مستمر، نظرا للعدوان الإسرائيلي المتصاعد على قطاع غزة في اليوم الـ236، حيث ارتقى شهداء جدد في قصف إسرائيلي استهدف منطقة كف المشروع شرقي رفح الفلسطينية وأصيب نحو 20 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن قصف المدفعية الإسرائيلية أدى إلى نشوب حريق في مخازن تضم كميات من المساعدات الغذائية تخص منظمة الغذاء العالمي في تلك المنطقة، وارتقى شهيد وأصيب عدد من المواطنين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف المنطقة الغربية لمدينة دير البلح.

وتابع أن مدينة رفح تشهد توغلا كبيرا للآليات العسكرية الإسرائيلية وما زالت الآليات تتقدم وتقتحم المناطق الشرقية والوسطى وصولا إلى أطراف المنطقة الغربية برفح.