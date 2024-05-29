البيت الأبيض: لا تغيير في سياستنا تجاه إسرائيل بعد الهجوم على رفح الفلسطينية

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يعتزم تغيير سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل، وذلك بعد الهجوم الذي استهدف مخيما للنازحين في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، لكنه لا يغض الطرف عن معاناة المدنيين.

تفاصيل تصريح «كيربي»

وقال جون كيربي، مستشار الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي في تصريح نقلته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية تعتقد أن أفعال إسرائيل في رفح لا ترقى إلى عملية واسعة النطاق تتخطى الخطوط الحمراء.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت الأسبوع الماضي إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح في حكم طارئ تاريخي، في قضية رفعتها جنوب أفريقيا وتتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس غارات جديدة على خيام تؤوي نازحين بالمنطقة الإنسانية المخصصة في المواصي غربي رفح الفلسطينية؛ مما أوقع عددا من الشهداء والجرحى.

وجاء الهجوم بعد يومين من قصف إسرائيلي على مخيم للنازحين في شمال غرب رفح تسبب باندلاع حريق، وباستشهاد 45 شخصا، وجرح 249 آخرين، وفق وزارة الصحة في قطاع غزة.