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الخارجية الأردنية: اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين يعبر عن رغبتها في تحقيق السلام

كتب:

منار مجدي
02:00 م | الأربعاء 29 مايو 2024
وزير الخارجية الأردني

وزير الخارجية الأردني

قال أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، إن اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية يعبر عن عزيمتها على تحقيق السلام في المنطقة، فالمجازر الإسرائيلية في رفح الفلسطينية تؤكد ضرورة العمل على وقف العنف بقطاع غزة، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأضاف أنه سيواصل العمل مع إسبانيا والشركاء كافة لتطبيق حل الدولتين وتعزيز السلام بالمنطقة، الأولوية الحالية وضع حد للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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بقلم منار مجدي