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«القاهرة الإخبارية»: مستشفيات رفح الفلسطينية غير قادرة على استقبال المصابين

كتب:

هانى حسن
03:16 م | الأربعاء 29 مايو 2024
نبال فرسخ 

نبال فرسخ 

قالت نبال فرسخ، مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن آلاف الفلسطينيين اضطروا إلى النزوح من رفح الفلسطينية، مع تكثيف القصف الإسرائيلي، والاتجاه إلى خان يونس والمحافظة الوسطى بقطاع غزة، بحثا عن أي مأوى.

وأضافت في تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية، أنه لا توجد مستشفيات قادرة على استقبال الجرحى والمصابين في رفح الفلسطينية، موضحة «نشرنا عددا من سيارات الإسعاف في رفح الفلسطينية لتقديم الخدمات الطبية للمصابين، وقد نقلنا مستشفى القدس الميداني من مواصي رفح إلى مواصي خان يونس بسبب القصف الإسرائيلي، وعدد من المستشفيات تعمل بشكل جزئي لتقديم الخدمة لأكثر من مليوني فلسطيني بغزة».

تحذير من خطورة انهيار النظام الصحي في غزة

وأضافت: «نحذر من خطورة انهيار النظام الصحي بغزة ونفاد الوقود والمستلزمات الطبية، وتدمير الشوارع والبنية التحتية في غزة يعرقل عمل سيارات الإسعاف، واستشهد 17 من طواقمنا جراء القصف الإسرائيلي في أثناء أداء العمليات الإنسانية». 

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بقلم هانى حسن